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ETO Başkanı Güler, Bangladeşli mağdur öğrenciye bisiklet hediye etti



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de öğrenim gören ve yol parası vermemek için kullandığı bisikleti çalınan Bangladeşli öğrenci Moshiur Rahman'a, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler tarafından bisiklet hediye edildi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir'de öğrenim gören ve yol parası vermemek için kullandığı bisikleti çalınan Bangladeşli öğrenci Moshiur Rahman ile bir araya geldi. Güler, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi olan Rahman'a geçmiş olsun temennisinde bulundu. Başkan Güler, Moshiur Rahman'a Ticaret Odasında bisiklet hediye etti.

"Moshiur kardeşimiz Eskişehir'i güzellikleriyle hatırlasın"

Eskişehir'in Türkiye'nin en güvenli ve huzurlu kentlerinden biri olduğunu belirten Güler, "Eskişehir üniversite öğrencilerimizin huzur ve güven içinde okuduğu şehirdir. Esnafımız, tüccarımız ve tüm halkımız öğrencilere elinden geldiğince destek oluyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Bangladeşli öğrenci kardeşimiz Moshiur Rahman'ın yaşadığı olay bizleri üzdü. Rahman kardeşimizin yol parası vermemek için kullandığı ve üstelik emanet olan bisikletinin çalındığını öğrendik. Kendisi Bangladeş gibi bir yerden Eskişehir'e okumak için gelmiş. Rahman kardeşimizi hem misafirimiz hem de Eskişehir'in kültür elçisi olarak görüyoruz. Bu üzücü olay nedeniyle kendisine geçmiş olsun diliyorum. Bir daha çalınmaması temennisiyle de şahsım adına bir bisiklet hediye ediyorum. Eskişehir'imizi güzellikleriyle ve hoş hatıralarla anmasını diliyorum" diye konuştu.

"Bu hediyeyi ömrüm boyunca unutmayacağım"

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Moshiur Rahman ise Eskişehir'de okumaktan memnun olduğunu belirterek, ancak yaşadığı hırsızlık olayının kendisini üzdüğünü dile getirdi. Kendisine bisiklet hediye edilmesinden dolayı çok duygulandığını ve bu hediyeyi ömrü boyunca unutmayacağını belirten Rahman, duyarlılığı için Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'e teşekkür etti.

(MKÖ-Y)



09.08.2017 14:08:03 TSI

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