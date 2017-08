YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da çiftçiler tarım ve hayvancılık alanında bilgilendirildi

AKSARAY (İHA) - Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, ilçe, belde ve köyleri gezerek çiftçilerle bir araya geliyor.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, tarım ve hayvancılığın insanoğlunun vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirterek, sektörün gelişmesi, daha üst seviyeye ulaşması, kalitenin artırılması ve üreticilerin refahı için çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Tarım ve hayvancılık sektörünün Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da çok önemli bir yerde olduğuna dikkat çeken Başkan Koçak, ilçe, belde ve köylerde çiftçileri ziyaret ederek bilgilendirmeler yaptıklarını ifade etti. AK Parti hükümeti ile birlikte tarım ve hayvancılığın varoluşundan buyana hiç bu kadar gelişmediğini ve önem kazanmadığını belirten Başkan Koçak, "AK Parti hükümeti ile tarım ve hayvancılığımız adeta altın yıllarını yaşıyor. Tarım ve hayvancılık insanoğlu için olmazsa olmaz bir sektördür. Çünkü tarım ve hayvancılık olmazsa gıda olmaz, gıda olmazsa insanoğlu olmaz. Bu nedenle tarım ve hayvancılık çok önemli. Sektörün önemine binaen bizlerde sektörün temsilcileri olan üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiç boş bırakmıyoruz. Sürekli olarak tarım arazilerinde çiftçilerimizin yanındayız. Amacımız onlarla birlikte üretimi artırmak, kaliteyi artırmak, çiftçilerimizin gelirini yükseltmektir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ise, bakanlık olarak yapılan çalışmalar ve desteklemeler kapsamında çiftçilere bilgilendirmede bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın her daim üreticilerin yanında olduğunu belirten Zabun, "Üreticilerimizin çalışması, üreticilerimizin daha çok üretmesi bizler için çok iyi. Bizlerde bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz. Üretimi artırmak, kaliteyi artırmak ve çiftçilerin hak ettiği kazançlarını sağlamak. Bu kapsamda bakanlık olarak hemen her kalemde destekleme ödemeleri yapıyoruz. Çiftçilerimize her daim destek olup tarım ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimizle bir araya gelerek sorun sıkıntılara çözüm, taleplere de karşılık buluyoruz" diye konuştu.

