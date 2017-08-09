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Koruma evi yapılan mozaik sergilenmeyi bekliyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:10
Koruma evi yapılan mozaik sergilenmeyi bekliyor
Koruma evi yapılan mozaik sergilenmeyi bekliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentte ortaya çıkartılan fakat daha sonra üzeri kapatılan mozaik sergilenmeyi bekliyor.
2009 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Perre Antik Kentte yapılan kazılarda ana kaya oyularak yapılan tapınak ve 150 metrekare büyüklüğünde çeşitli figürlerin bulunduğu mozaik bulunmuştu. Ana kayaya oyulmuş ve 3 kartal kabartmasının yer aldığı tapınağın üzerinde ise 150 metrekarelik mozaik bulunuyor. Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mozaikte, evcil ve yabani hayvan figürlerinin yanı sıra, üzüm gibi meyve figürleri de bulunuyor. Ortaya çıkartılan mozaik koruma amaçlı üzeri bez parçasıyla örtülerek üzeri yeniden toprakla kapatıldı.
Kurtarma kazılarında ortaya çıkan mozaiğin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması için mozaiğin bulunduğu yere koruma evi yapıldı. Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları projesi 2013 yılında ihale edilerek, 2015 yılında tamamlandı. Proje kapsamında mozaikli alan koruma evi yapıldı. Çelik konsorsiyumdan yapılan koruma evinin üzeri kapatılırken yanları açık kaldı. Mozaiğin sergilenebilmesi için mozaiğin üzerine cam koruma ve yürüme yolu yapılması gerekiyor. Koruma evinin yan taraflarına cam koruma ve sergilenin mozaiğin gezilmesi için yürüyüş yolu yapılması bekleniyor.
Koruma evinin tamamlayıcı unsurları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2016 yılı yatırım programına alındı ancak ödenek çıkmadığı için mozaik ziyarete açılmadı.
Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalenin 2017 yılı içerisinde yapılmasını bekleniyor. Adıyaman'da ki turizmciler ise yetkililerin mozaikli alanın turizme kazandırılması için ödeneğin çıkartılarak, ihalenin yapılmasını istedi.
(AHM)

09.08.2017 14:12:10 TSI
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