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Başarılı öğrencilerden İpekyolu Belediyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'da Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) büyük başarı gösteren öğrenciler, İpekyolu Belediyesini ziyaret ettiler.

Dün açıklanan LYS sonuçlarına göre Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Muhammed Murat Kızıltaş ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanan İsmail Emirhan Gülcan, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ü ziyaret etti. Bir süre görüştüğü öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Cemil Öztürk, "Daha önce belediyemizce düzenlenen deneme sınavında aldıkları puanlarla da bu başarının sinyalini veren iki öğrencimizin yanı sıra LYS'de başarı gösteren tüm gençlerimizi kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

(MSA-Y)



09.08.2017 14:13:21 TSI

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