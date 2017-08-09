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Aydın'da 15 bin sürücüye 5 milyon TL ceza kesildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'da geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 15 bin 468 sürücüye 4 milyon 901 bin TL ceza kesildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 128 bin 591 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 15 bin 468 araca 4 milyon 901 bin 834 TL para cezası tatbik edildi. Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 193 sürücü mahkemeye sevk edildi. 2 bin 676 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 366 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2017 Temmuz ayı içerisinde Aydın sınırlarında 277 maddi hasarlı, 369 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam 649 ayrı trafik kazası meydana geldi. 613 vatandaşın yaralandığı kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

(MB-Y)



09.08.2017 14:15:28 TSI

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