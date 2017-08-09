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Malatya'da Adli Sarayı ve sosyal tesis yapımına aynı anda başlanacak

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:20
Malatya'da Adli Sarayı ve sosyal tesis yapımına aynı anda başlanacak
Malatya'da Adli Sarayı ve sosyal tesis yapımına aynı anda başlanacak

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni adliye sarayı inşaatının yanında Malatya Barosu Sosyal Tesis inşaatının da aynı anda başlayacağını kaydetti.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz günlerde atanan Orhan Usta, Malatya Baro Başkanı Enver Han'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başsavcı Usta'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, hukukun üstünlüğüne inanmış bir baro olarak Malatya'da adaletin tecelli etmesi noktasında Başsavcılık ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ile koordineli bir şekilde hareket edeceklerini ifade etti. Ziyarette Başsavcı Usta ile Malatya'da yapılması planlan yeni adliye sarayı ile ilgili de istişarelerde bulunan Han, adliye sarayı inşaatının en kısa sürede başlayacağını kaydederek, yeni adliye sarayının Malatya'nın ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacağını belirtti. Yeni adliye sarayının yanında Malatya Barosu Sosyal Tesis inşaatının da aynı anda başlayacağını aktaran Han, konuyla ilgili çalışmaların Türkiye Barolar Birliği nezdinde sürdüğünü vurguladı.
Göreve birkaç gün önce başladığını hatırlatan Başsavcı Orhan Usta ise, adaletin tecelli etmesi için Malatya Baro Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını dile getirerek, Baro Başkanı Han'a çalışmalarında başarılar diledi.
(BT-SD-Y)

09.08.2017 14:22:12 TSI
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