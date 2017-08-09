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Prefabrik camiler ibadete açıldı

- Depremde hasar gören camilerin yerine getirilen prefabrik camilerde ibadet başladı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinden itibaren meydana gelen depremler sonrasında hasar gören camilerin yerine getirilen prefabrik camiler ibadete açıldı.

Çanakkale AFAD tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları neticesinde Yukarıköy, Gülpınar, Çamköy, Taşboğaz ve Taşağıl köyleri ile Gülpınar Köyü Kızılkeçili Mahallesi ve Kösedere köyü Çamoba Mahallesi camilerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmişti. Hasar gören camilerin yerine getirilen prefabrik camiler ibadete açıldı.

Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere deprem bölgesinde 7 köy camimiz ağır hasar görmüştü. Vatandaşlarımızın hasar gören camilerde ibadet yapması uygun değildi. İlk etapta hasarlı camileri olan köylerimizde çadır camiler kurmuştuk ve vatandaşlarımızın geçici olarak buralarda ibadet etmelerini sağlamıştık. Ancak iklim şartları nedeniyle vatandaşlarımızın ibadetlerini çadırlarda yapamayacağı değerlendirildiğinden AFAD Başkanlığımızca camileri yıkık ve ağır hasarlı olan köylerde prefabrik camiler kurulmasına karar verilmişti. Bu bağlamda İl Müdürlüğümüz personellerince yapılacak olan imalatla ilgili olarak yer seçimleri yapılmış, Başkanlığımızca gerçekleştirilen ihalelerin ardından prefabrik camilerin inşasına zaman geçirmeden başlanmıştı. Alternatif köy camii olmayan Yukarıköy ve Çamköy'ün prefabrik camilerini ramazan ayından önce tamamlama fırsatı bulduk. Şimdi ise diğer köylerimizin ihtiyacı olan prefabrik camilerimizi Kurban bayramından önce tamamlamış olduk. Köy muhtarlarımıza ve diyanete devirlerini gerçekleştirdik. Afetzede vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

(UYC-MŞ)



09.08.2017 14:22:14 TSI

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