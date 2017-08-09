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Mezitli Belediyesi'nden kentin girişine dev Atatürk silueti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından kentin girişine süsleme yapılarak görsel bir şölen oluşturuldu. Çiçek ve ağaçlarla süslenen alana dev 'Mezitli Belediyesi' yazısı ve Atatürk silueti yerleştirildi.

Mezitli Belediyesi, kenti güzelleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Mezitli Belediyesi tarafından kentin girişine süsleme yapılarak görsel bir şölen oluşturuldu. Çiçek ve ağaçlarla süslenen alana dev 'Mezitli Belediyesi' yazısı ve Atatürk silueti yerleştirildi. Mezitli Otoban kavşağında yapılan ve her iki yönden rahatlıkla görülebilecek şekilde hazırlanan düzenleme bölgenin yapısını da değiştirdi. Enerjisini konulan güneş panellerinden sağlayan alan şimdiden Mezitlilerin ilgi odağı olmuş durumda. Kentin sıcak havasından bunalan vatandaşlar, Mezitli'nin de yukarıdan görülebildiği alana giderek şehir manzarası ve denizden gelen hafif rüzgar eşliğinde çaylarını yudumlama şansıda yakalıyorlar. Mezitli'nin değerinin hızla yükseldiğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin son zamanlarda en çok gelişen ve büyüyen bir yer haline geldiğinin altını çizerek, "Kenti güzelleştirmek ve değerini artırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstiyoruz ki Mezitli'de yaşayan herkes burada yaşamaktan mutlu olsun. Bunun yolu da daha temiz ve güzelliklerle dolu bir çevreden geçer. Bu nedenle kentin güzelleşmesi adına tüm çabamızı ortaya koyduk" dedi.

Kenti baştan başa park ve yeşil alanla doldurduklarını ifade eden Tarhan, "Biz belediyeye ait hiçbir alanı ranta kurban etmeyerek, park ve yeşil alan düzenlemesi yaptık. Mersin'in arsa yönünden en kısıtlı ilçesi olmamıza karşın kentin merkezinde toplamda 70 dönüm alanda 4 bin ağaçtan oluşan jakaranda korulukları oluşturduk. Bununla da yetinmeyerek hobi bahçeleri, parklarla yeşil bir Mezitli yaratmak için çalışma yaptık" diye konuştu.

Mezitli'ye gelenlerin farkı görmeleri adına otoban girişinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Tarhan, "Otoban girişini çeşitli çiçekler, ağaçlar ve taşlarla süsledik. Mezitli Belediyesi yazısının yanına çiçek şelaleleri yerleştirdik. Dev Atatürk silueti ile tamamladığımız alanımız, Mezitlilere yakışır bir yer haline geldi. İstiyoruz ki ilçemize dışarıdan gelenler burada farklı bir yere adım attıklarını hissetsinler. Çünkü Mezitli, çağdaş, aydın yeşili seven ve Atatürkçü insanların yaşadığı bir kent" şeklinde konuştu.

(KRY-Y)



09.08.2017 14:24:26 TSI

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