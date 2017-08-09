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Başkan Köşker, Gebze esnafını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze esnaflarını ziyaret etti.

Geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Burak Sancak'ın İlyasbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve beraberindeki heyet, çarşı esnaflarını ziyaret etti. Taksici esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennilerini ileten Başkan Köşker, Barış Mahallesi Muhtarı Erol Yıldız'ı da ziyaret etti. Esnaflarla ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Köşker, hizmetlere ve çalışmalara yönelik dilek, talep ve önerileri de dinledi.

(UK-RFK-Y)



09.08.2017 14:45:44 TSI

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