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Rektör Elmas'tan yeni öğrencilere 'hoş geldiniz' mesajı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:48
Rektör Elmas'tan yeni öğrencilere 'hoş geldiniz' mesajı
Rektör Elmas'tan yeni öğrencilere 'hoş geldiniz' mesajı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere yönelik bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Elmas, Sakarya Üniversitesi olarak öğrencilerin kampüs içi ve kampüs dışı ortamlarda sürekli öğrenmeyi destekleyecek bir atmosfere sahip olmasını önemsediklerini ifade etti. Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişiminde ders ortamları kadar ders dışı ortamların da önemli olduğunu kaydeden Elmas, bu anlamda öğrencilerin toplu barınma mekanlarını tercih etmelerinin uygun olacağını belirtti.
Rektör Elmas mesajında, "Sevgili öğrenciler; Üniversiteler, sadece profesyonel meslek sahibi insanların yetiştirildiği yerler olmayıp, çalışma hayatınızda gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra, kişiliğinizi oluşturacak entelektüel birikimi de sağlayan kurumlardır. Sakarya Üniversitesi olarak hedefimiz, değerlerine bağlı, omurgası sağlam, analitik düşünen, dünyaya açık, sosyal iletişim becerileri yüksek, başka disiplinlere açık, değişime ayak uydurabilecek, liderlik kabiliyetleri güçlenmiş nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Türkiye'nin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşması, üniversitelerin bu niteliklere sahip özgür bireyler yetiştirmesiyle mümkün olacaktır. Bu niteliklerle yetişen gençler gelecekte ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklar ve dış ülke algısını yönetme konumuna geleceklerdir. Günümüzde öğrencilerin gelişmesinde değer kazanmasında derslikler, kütüphane ve sosyal alanların yanında barınma mekanları da önem kazanmaktadır" dedi.
Elmas, "7/24 devam eden öğrenme faaliyetinde sosyal ve akademik olarak gelişim için öğrencilerimizin toplu barınma mekanlarında kalmaları çok önemlidir. Dünyanın pek çok üniversitesinde ilk iki yıl yurtlarda kalma mecburiyeti bulunmaktadır. Öğrencilerin tek kişilik apart dairelerde kalmaları, hem kültürel, hem de yetişme anlamında kendilerine bir katkı sağlamayacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin yurtlarda kalmalarını istiyoruz. Ortak yaşam ve çalışma alanlarına sahip yerlerde kalan öğrenciler psiko-sosyal olarak da gelişme gösteriyor ve ortak değerler konusunda duyarlı oluyorlar. Yapılan araştırmalar bunu desteklemektedir. Çünkü eğitim 7 gün 24 saat devam eden bir süreçtir. Bu nedenle öğrencilerimizin depreme dayanıklı raporu olan yurtlarda kalmaları daha uygun olacaktır. Hayatınızı şekillendireceğiniz bu en önemli evrede, üniversitemizin tüm çalışanları yanınızda olacaktır. Sakarya Üniversitesi ailesine katıldığınız için tekrar kutluyorum" diye konuştu.
(BCT-RFK-Y)

09.08.2017 14:50:40 TSI
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