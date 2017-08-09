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Hacımercan Spor Tesisleri yapım ihalesine çıkıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca'ya kazandırılacak Hacımercan Spor Tesisleri için 11 Ağustos Cuma günü yapım ihalesine çıkılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Hacımercan'da inşa edilecek yeni spor tesislerinin ihalesi 11 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun kısa süre önce açıkladığı Sapanca Hacımercan Spor Tesislerimizin ihalesini 11 Ağustos Cuma günü gerçekleştireceğiz. İnşallah ihalemizin hemen ardından çalışmalarımız başlayacak. Hayırlı olsun" dedi.

Mutlu, "Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde bulunan 24 dönümlük arazi üzerine yeni bir spor tesisi kazandıracağımızı açıklamış, gerekli çalışmaları yaptığımızı belirtmiştik. Projemizi hazırladık. İhale hazırlıklarımızı tamamladık. İçerisinde sentetik sahası, hakem ve soyunma odaları, 2 bin kişilik tribün binası yer alan modern bir spor tesisini hayata geçireceğiz. 11 Ağustos Cuma günü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızın Toplantı Salonunda 10.30'da gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından çalışmalarımız hemen başlayacak" diye konuştu.

(BCT-Y)



09.08.2017 14:54:31 TSI

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