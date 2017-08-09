YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunus Emre ile Mevlana Caddesi yenileniyor

Yunus Emre ile Mevlana Caddesi yenileniyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'nde yenilenen altyapı çalışmaları sonucunda kaldırım ve yol düzenleme çalışmasının yapılarak bu yolların asfaltlandığını söyledi.

Fırat ile Miralay Nazımbey Caddeleri arasında kalan Yunus Emre Caddesi ile bu caddeyi dikey kesen Mevlana Caddesinde yol düzenleme ve kaldırım çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Yunus Emre ile Mevlana Caddelerinde asfaltlama çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hürriyet Mahallesinde yer alan Yunus Emre Caddesi ile Mevlana Caddesinde doğalgaz, mobese, internet, kablo tv gibi yeni hat ve şebeke çalışmaları sebebi ile yeniden düzenlenmektedir. Belediye olarak tüm altyapının bitirilmesini bekledik. Şu anda Yunus Emre ile Mevlana Caddelerinde orta refüj ile ikili olmak üzere bir yol oluşturduk. Bunlara bağlantılı sokaklarda bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Yaya yollarına bazalt taş döşeme çalışması tamamlandı. Her iki cadde için yaklaşık 12 bin m2 yaya yolu, 3.400 m2 otopark alanı oluştururduk. Yol genişletme ve çevre düzenleme, yaya yolu ile semt otopark yapımı sonrası Yunus Emre ile Mevlana Caddelerinde ve bağlantı yollarına asfaltlama çalışması ile hizmete sunulacaktır. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi."

(AG-Y)



09.08.2017 14:57:37 TSI

NNNN

