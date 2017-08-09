YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TKÜUGD: "Tuzhurmatu Türkiye'den destek bekliyor"

TKÜUGD: "Tuzhurmatu Türkiye'den destek bekliyor"



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan Tuzhurmatuya çalışma ziyaretinde bulundu.

Yavuzaslan bölgede Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ile de bir araya geldi. Mimaroğlu kendi imkanları ile yaptıkları Türkmen Milli Merkezi için Türkiye'den destek istedi.

Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'' rak'ta iç savaş şartlarında zor günler geçiren Türkmenler Milli kimliklerini korumak için mücadele veriyor. Tuzhurmatu çatışmalardan dolayı zor günler geçirdi. İnsanlarımızın bir araya geleceği, etkinliklerimizi yapacağımız bir yerimiz yoktur.Ben kendi arazime kendi imkanlarımızla bin 700 metre kare arsa üzerine bu inşaata başladık. Tuzhurmatu'da millete hizmet için burayı yapıyoruz. İmkanlarımız artık yetersizdir.Eğer Türkiye bize yardım ederse burayı tamamlayarak bir Türkmen Milli Merkezi yapalım" dedi Yapılan inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Mimaroğlu, ''Tuzhurmatu saldırılardan dolayı perişan oldu. Türkmenler olarak destek bekliyoruz. Türkmenlerin ekonomisi çok zayıftır. Rica ediyoruz bize destek olsunlar'' diye konuştu.

(AY-RFK-Y)



09.08.2017 15:01:08 TSI

NNNN

