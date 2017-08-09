TKÜUGD: "Tuzhurmatu Türkiye'den destek bekliyor"
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Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan Tuzhurmatuya çalışma ziyaretinde bulundu.
Yavuzaslan bölgede Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ile de bir araya geldi. Mimaroğlu kendi imkanları ile yaptıkları Türkmen Milli Merkezi için Türkiye'den destek istedi.
Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'' rak'ta iç savaş şartlarında zor günler geçiren Türkmenler Milli kimliklerini korumak için mücadele veriyor. Tuzhurmatu çatışmalardan dolayı zor günler geçirdi. İnsanlarımızın bir araya geleceği, etkinliklerimizi yapacağımız bir yerimiz yoktur.Ben kendi arazime kendi imkanlarımızla bin 700 metre kare arsa üzerine bu inşaata başladık. Tuzhurmatu'da millete hizmet için burayı yapıyoruz. İmkanlarımız artık yetersizdir.Eğer Türkiye bize yardım ederse burayı tamamlayarak bir Türkmen Milli Merkezi yapalım" dedi Yapılan inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Mimaroğlu, ''Tuzhurmatu saldırılardan dolayı perişan oldu. Türkmenler olarak destek bekliyoruz. Türkmenlerin ekonomisi çok zayıftır. Rica ediyoruz bize destek olsunlar'' diye konuştu.
(AY-RFK-Y)
09.08.2017 15:01:08 TSI
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