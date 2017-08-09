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MHP İl Başkanı Topçu Mudanyalılarla buluştu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:03
MHP İl Başkanı Topçu Mudanyalılarla buluştu
MHP İl Başkanı Topçu Mudanyalılarla buluştu

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa MHP İl Başkanı Tevfik Topçu, Mudanya ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.
MHP il yönetimine kadın kolları ve MKY üyesi Muhammed Tekin de eşlik etti. İlçe yönetimi tam kadro toplantıya katılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. İl Başkanı Topçu, özellikle son günlerde MHP eski başkanlarına yapılan saldırıyı kınayarak, bu saldırıyı kendisinin planlamış olduğu algısından duyduğu rahatsızlığını dile getirerek, suçluların hak ettikleri cezayı en kısa zamanda çekeceklerini söyledi. Topçu, "Şimdi eskisinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozmak için güçlü ve birlik içerisinde bir MHP'ye ihtiyacımız var. Muhalifleri bir yana bırakıp partimize kazandıracağımız yeni üyelerle daha güçlü olmak zorundayız, ayrışmadan değil beraberlikten taraf olalım. Önümüzde mahallî seçimler var, şimdiden en iyi şekilde hazırlanıp Mudanya'da MHP'li bir başkan görmek istiyorum. Yeni binanız hayırlı olsun, çalışmalarınızda başarılar diyorum" dedi.
(HK-MŞ)

09.08.2017 15:05:12 TSI
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