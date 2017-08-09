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Muş'un karpuz ve kavunu tezgahlardaki yerini aldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:07
Muş'un karpuz ve kavunu tezgahlardaki yerini aldı
Muş'un karpuz ve kavunu tezgahlardaki yerini aldı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta yetiştirilerek piyasaya sürülen karpuz ve kavun, beklenen ilgiyi görmüyor.
Merkeze bağlı Arpayazı köyünde 50 dönümlük tarlada yetiştirdiği kavun ve karpuzları otogar civarında satışa çıkaran İbrahim Özbey, bu hafta başında ilk defa kavun ve karpuzları satışa çıkardığını belirtti. Muş karpuzunun yeni çıkmasına karşın ilgi görmediğini söyleyen Özbey, satışların iyi olmadığını belirtti. Sabahtan akşama kadar açık alanda satış yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Özbey, "Saatlerce güneşin altında bekliyoruz, ancak günde 10-15 tane karpuz satabiliyoruz" dedi.
Karpuz üretiminin denildiği gibi kolay olmadığını ve büyük emek istediğini ifade eden Özbey, "Oysaki hem maliyeti yüksek hem de emek isteyen bir üretim. Ürünün tarla ve raf ömrünün kısalığı, arz ve talep dengesizliği nedeniyle üretici büyük risk altında. Muş'un hemen her köşesinde bir aydır manavlarda satılan karpuz, Adana'dan gelen karpuzdu. Muş karpuzu çıkar çıkmaz fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Ektiğimiz ürünlerimizden hiçbir fayda elde edemiyoruz" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

09.08.2017 15:08:33 TSI
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