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Adıyaman Üniversitesinin kreşine yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi kreşine veliler yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir,kreşe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ve kayıtların devam ettiğini kaydetti.

Üniversitenin kreşi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Seyit Temir, ülkemizin aydınlık yarınları için çocukların eğitiminin önemli olduğunu ifade ederek, çocukların edinmesi gereken temel becerilerin kazandırılması noktasında büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Milli ve manevi değerlerimiz ışığında, adalet duygusunu kazanıp buna uygun davranabilen, sosyal becerileri gelişmiş, seçim yapabilen bireyleri yetiştirmek istediklerini belirten Prof. Dr. Temir, "Kreşimiz sosyal ve fiziki yapısı, öğrencilere verilen eğitim ve daha pek çok nedenden dolayı büyük ilgi görüyor. Bu yıl da kayıtlarımıza yoğun ilgi var. 25 Haziran'da başlayan kayıt süresi halen devam ediyor. Kreşimizde çocukların yaşlarına uygun sınıflar ve sosyal alanlar yer alıyor. Bunların yanında çocukların eğitimcilerin nezaretinde özgürce oyun oynayabildikleri alanlar, sinema odası ve dinlenme odaları mevcut. Çocukların güvenliğine de büyük önem veriyoruz. Kreşimiz kampüs alanımız içerisinde yer aldığı için zaten korunaklı. Bunun yanında çocukların düşme, kayma gibi olası kazalarda zarar görmemeleri için onlara zarar vermeyecek güvenli malzemeler kullanıyoruz" dedi.

(AHM)



09.08.2017 15:08:53 TSI

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