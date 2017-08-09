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Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor ve değişiyor



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde ihalesi yapılan 3 blokta 182 daire inşaatına bu ayın içerisinde başlanayacağını söyledi.

Anbar, Küçükali ve Kazımkarabekir semtlerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaat ihalelerinin devam ettiğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ihaleler devam etmektedir. Geçen ay 14 bloktan oluşan 687 dairelik ve 9 dükkân ihalesi yapıldı. Şu anda İhaleyi alan firmaların temel kazıları devam ediyor. Bugün 3 blokta toplam 182 daire ile 6 dükkanın ihalesi yapıldı. Hak sahiplerine verilecek daireler ile Kazımkarabekir'in planlı, modern ve gelişerek değişimi gerçekleşmiş olacaktır. Belediye olarak sadece bina yenilemesi değil, bizler mahallenin tümünde yenileme yapıyoruz. Caddeleri, otoparkları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları ile yeni mekânlar oluşacaktır" dedi.

Melikgazi'nin geliştiğini, güzelleştiğini, kentsel dönüşümde çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden dairelerin zamanında teslim edileceğini sözlerine ekledi.

(AG-Y)



09.08.2017 15:11:35 TSI

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