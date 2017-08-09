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Milli Tren 2019 yılında raylara inecek

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:10
Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
- TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan:
- "Milli Tren 2019'da raylarda olacak"

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Kocaarslan'ı ziyaret eden SATSO Başkanı Kösemusul, Sakarya'nın milli üretimler şehri olduğunun altını çizdi ve Milli Tren üretimi için iş dünyası olarak tüm desteği vereceklerini belirtti. Prof. Kocaarslan ise, "Milli Trenimizin 2019 yılında raylarda olmasını hedefliyoruz" dedi.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter Yiğit Ateş, TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'u ziyaret etti. SATSO üyelerine de misafir olan Başkan Kösemusul ve heyeti, üyelerin taleplerini dinledi, hayırlı işler temennilerini iletti.
TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'a misafir olan Başkan Kösemusul, Kocaarslan'a görevinde başarılar diledi. Ekonomik hedeflere her geçen gün daha da yaklaştıklarını vurgulayan Kösemusul, Sakarya'nın milli üretimler şehri olduğunun altını çizdi ve milli tren üretimi için iş dünyası olarak tüm desteği vereceklerini belirtti. Başkan Kösemusul ve heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Kocaarslan ise "Yerli ve millileştirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2018'de üretimin başlamasını ve inşallah 2019 yılında da Milli Trenimizin raylarda olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
Sakarya Jandarma Alay Komutanlığı görevine yeni atanan Albay Cengiz Yiğit'e yeni görevinde başarı temennilerini ileten Başkan Kösemusul, kurumsal işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kösemusul, "Sayın Komutanımıza şehrimize hoş geldiniz diyoruz. Görevinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Albay Yiğit, Başkan Kösemusul'a teşekkür ederken, kurumsal iletişim çerçevesinde ortak çalışmaların güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Lütfi Dursun'u makamında ziyaret eden Başkan Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başsavcı Dursun, Sakarya'nın hızla gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu dile getirerek destek ziyaretleri için Başkan Kösemusul'a teşekkür etti. Kösemusul sıcak karşılama için Başsavcı Dursun'a teşekkür etti, soruları cevaplandırdı ve Sakarya'yı anlattı. Kösemusul, "Şehrimiz başarılı bir büyüme hikâyesi olan önemli bir şehir. Her alanda potansiyeli olan Sakarya'mızın potansiyelini harekete geçirmek için iş dünyası olarak hep birlikte çalışıyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Allah duasını alacak hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve SATSO Heyeti ayrıca Oda üyelerini de iş yerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinlerken işlerinde kolaylık ve bereket temennisinde bulundu. Başkan Kösemusul, "Biz üyelerimizin SATSO iyi ki var demesi için çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam ediyoruz. SATSO 100 yaşında olan çok büyük ve güzel bir aile. Bu aileyi temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.
(BCT-Y)

09.08.2017 15:11:37 TSI
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