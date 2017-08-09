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Batman'daki yerel sanatçıların sorunları masaya yatırıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:13
Batman'daki yerel sanatçıların sorunları masaya yatırıldı
Batman'daki yerel sanatçıların sorunları masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Başkanı Ahmet Onurlu, Batman'daki yerel sanatçılarla bir araya gelerek sorunları masaya yatırdı.
Düğün salonunda bir araya gelen sanatçılar, MÜZSAN Başkanı Ahmet Onurlu'ya yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bilgi verdi. Sanatçıların yaşadıkları sıkıntılarla ilgili yasal hakları konusunda bilgi veren Onurlu, örgütlenerek konfederasyona üye olmalarını istedi. Batman'daki müzisyen ve sanatçıların kayıt dışı olduğunu ve çalışmış oldukları mekanlarda ücret alamadıklarını söyleyen Onurlu, "Batman'daki müzisyen arkadaşları yasal hakları konusunda bilgilendirerek, sanatçı kayıtlarını yaptırdıktan sonra sanatçı sigortalarını yapabilecekleri ve erken emeklilik haklarına sahip olabilecekleri konusunda bilgi verdik. Batman'daki arkadaşlar çalıştıkları mekanlarda sigortasız çalıştırılıyorlar. Burada hem mekan sahibi hem de müzisyenler zor durumda kalmaması için bu sanatçıların çalışmış oldukları yerlerde kısmı sözleşme yaparak sanatçı girişleri yapılacaktır. Bu sanatçı sigortasının yüzde 30'unu devlet karşılıyor. Bu kardeşlerimiz kayıt dışı oldukları için sigortadan faydalanamıyorlar. Bunun önüne geçmek için bilgi verdik. Başka bir sorunda çalıştıkları yerlerden ücretlerini alamıyorlar. Türkiye genelinde sahte dolar çıktı, bu sahte dolarlar sanatçı arkadaşlarımızın çok zor durumda olduğunu gösteriyor. İnşallah bundan sonra çalıştıkları mekanlarda ücret alacaklardır. Biz bu işin takipçisi olacağız" dedi.
(MŞY-MP-Y)

09.08.2017 15:15:53 TSI
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