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Siirt Belediyeden basın kuruluşlarına ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Butur, Yener Tanık, Gülal Aygün ve Özel Kalem Müdür Vekili Yasin Güney'den oluşan bir ekip basın mensuplarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Belediye çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi veren belediye yetkilileri, Siirt'in yaşanılır modern bir kent olması için Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın öncülüğünde gayret sarf edildiğini, halk ile belediye arasındaki köprü olan basının buradaki rolüne de değinerek, hep birlikte şehrin kalkınması için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. Çöp konteynırların yer altına alınması için belediyenin bir proje çalışması bulunduğunu aktaran belediye yöneticileri, en kısa zamanda gazeteciler sokağı olarak tabir edilen Hami Efendi Caddesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında yer alan konteynırların bu projeye dahil edileceğini söyledi. Basın mensupları da ziyaretten duyduğu memnuniyetlerini dile getirerek, hizmet için mevcut yönetime türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

(MND-MP-Y)



09.08.2017 15:17:20 TSI

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