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Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park oluyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:17
Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park oluyor
Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park oluyor

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Atakum ilçesinde eski Tarım Meslek Lisesinin yerine Kent Park yapılıyor.
Tekkeköy Gelemen'e taşınan Tarım Meslek Lisesinin yerine vatandaşların kullanımına yönelik Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park yapımına başlandı. Projenin bitmesiyle birlikte mevcut alanın içerisinde yürüyüş yolları, oturma yerleri, fıskiyeli havuzlar ve ağaçlıkların olacağı bir yer olacak.

"İnsanların nefes alacağı bir yer haline gelecek"
Kent Park projesi yapımı ile alakalı açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, "Biz orada tüm Samsun halkının yararlanacağı bir proje yapıyoruz. Tüm Samsun halkının yararlanabileceği bir nefes alabileceği Kent Park adını verdiğimiz bir proje yapıyoruz. İçerisinde yürüyüş yolları, oturma yerleri, fıskiyeli havuzlar ve ağaçlıkların olacağı bir yer haline getireceğiz. Atakum'un göbeğinde bir koruluk, insanların nefes alabileceği bir akciğer lobu oluşturuyoruz. Bizim orada ticari bir kaygımız yok ve hesabımız yok. Orayı parselleyip imara açmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz orayı tamamen Samsun halkının yararlanabileceği bir yer haline getiriyoruz. Biz çalışmalara başladık. Mahkeme lehimize karar verirse zaten yapımda yol almış oluruz. Aleyhimize karar verirse de o yeri eski haline getiririz" dedi.

Mahkeme kararının beklenmesi istendi
Tarım Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Kaya, park çalışmasının yapıldığı yerde bir basın açıklaması düzenleyerek mahkeme kararın beklenmesi gerektiğini belirtti. Kaya, "Mahkeme süreci devam ederken bu çalışmanın yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yetkililerden sadece hukuk sürecinin beklenmesini istiyoruz" diye konuştu.
(KA-SLH-Y)

09.08.2017 15:19:30 TSI
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