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Milletvekili Nazlı'nın başlattığı kampanya inanılmaz destek

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:18
Milletvekili Nazlı'nın başlattığı kampanya inanılmaz destek
Milletvekili Nazlı'nın başlattığı kampanya inanılmaz destek

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'nın sosyal medya aracılığıyla başlattığı kampanyaya tüm Türkiye'den mesaj ve destek yağdı. Twitter'da Türkiye gündemine girdi.
Milletvekili Nazlı'nın #KütahyadanVana başlığı ile başlattığı kampanya Twitter Türkiye'de TT listesinde 3. sırada yer buldu.
Milletvekili Nazlı, "Kütahya'dan Van'a. Batıdan Doğuya Kitap Yolculuğu" kampanyası ile Van İpekyolu'nda kurulacak kütüphanenin kitap ihtiyacının karşılanmasını hedefledik. Başlattığımız sosyal medya kampanyası ile hemşerilerimizden ve takipçilerimizden konu ile ilgili desteklerini istedik. Ve büyük bir ilgi gördük. Kampanyamız Twitter Türkiye gündeminde 3. sırada yer buldu.Van İpekyolu'nda kurulacak kütüphanemiz için, İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki genç umutlar için desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize ve sosyal medya takipçilerimize teşekkür ediyorum'' dedi. (EFE)

09.08.2017 15:20:04 TSI
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