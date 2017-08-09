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AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı yapıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:20
AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı yapıldı
AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı yapıldı
- Vali Yardımcısı Ertaş: "2002 - 2016 yılları arasında Adana'da 848 projeye 51,5 milyon Euro kaynak aktarıldı"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Avrupa Birliği (AB) Mali Yardımları konulu eğitim toplantısı, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, bu toplantının AB çalışmalarına yönelik kapasitenin artırılması, Adana'nın AB hibe programlarından daha fazla yararlanabilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Vali Yardımcısı Ertaş, AB katılım sürecinde Adana'da son 14 yılda sağlanan desteklerde yıllara göre artış olduğunu ifade ederek, "2002 - 2016 arasında AB mali yardımları kapsamında Adana'da toplam 848 projeye yaklaşık 51,5 milyon EURO değerinde kaynak aktarılmıştır. Bu vesile ile teşvik ve desteklerinden dolayı AB Bakanımız ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik ile Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan "2. Çukurova'nın Renkleri" konulu Fotoğraf Yarışmasına katılan eserlerin de sergilendiği eğitim semineri, AB Bakanlığı uzmanları tarafından iki gün boyunca AB'nin sağladığı mali yardımlar konusunda bilgiler verilmesiyle devam edecek.
Toplantıya AB Bakanlığı uzmanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, odalar ve yerel yönetimlerin temsilcileri katıldı.
(ELF-Y)

09.08.2017 15:23:12 TSI
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