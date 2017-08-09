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Muş'ta havayolu yolcu trafiğinde artış



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Havalimanında, temmuz ayında uçakla seyahat eden yolcu sayısında yüzde 18 artış olduğu açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Muş İl Müdürlüğü, 2017 yılı Temmuz ayı havalimanı verilerini açıkladı. Verilere göre, temmuz ayında Muş Havalimanında iç hat yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 38 bin 996 olduğu belirtildi. 2017 yılı Temmuz ayında Muş Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin yüzde 18 artışla 244'e ulaşırken, 2017 yılı temmuz ayında Muş Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 12 artışla 380 ton olarak gerçekleşti.

2017 yılı ilk 7 aylık verilere göre ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 230 bin 864 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen toplam uçak trafiğinin ise yüzde 5 artışla bin 528'e ulaştığı bildirildi.

(NA-MSA-Y)



09.08.2017 15:23:29 TSI

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