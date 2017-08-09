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İnönü'de bayram öncesi temizlik seferberliği

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:21
İnönü'de bayram öncesi temizlik seferberliği
İnönü'de bayram öncesi temizlik seferberliği

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe çapında bayram temizliği seferberliği başlattı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bozkurt, ilçeyi her anlamda bayrama hazırlamak amacıyla Dereyalak Mahallemizden start verdiklerini belirtti. Kadir Bozkurt, "Ekiplerimiz, bayram öncesine kadar 16 mahallemizin tamamında temizlik çalışmalarını bitirerek ilçemizi merkeziyle, kırsalıyla pırıl pırıl hale getirecek. Bayram dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde İnönü'ye gelecek olan vatandaşlarımız ata topraklarını tertemiz görmenin kıvancını yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Temizlik seferberliğinin sürekli olarak temizlenmesine rağmen camilerden başlayacağını belirten Bozkurt "Camilerimiz bizim için çok önemli, bu nedenle temizliğin mihenk taşı camilerimiz. Camilerin yanı sıra parklarımız, sosyal tesislerimiz ve ortak kullanım alanları da temizlenecek. Cadde ve sokaklarımızın bozulan yerleri onarılacak, süpürge aracı ile süpürülecek. İlaçlama ekiplerimiz de cami avlularını, parkları ve bahçeleri ilaçlayacak. Çim biçme ekipleri parkları ve yol kenarlarını otlardan arındıracak" diye kayıt etti.
Bozkurt, temizlik seferberliğinin 20 kişilik bir ekiple başlatıldığını sözlerine ekledi.
(İHA-Y)

09.08.2017 15:24:06 TSI
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