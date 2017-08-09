YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı'dan yeni Tugay Komutanı Yücel'e ziyaret

Başkan Yağcı'dan yeni Tugay Komutanı Yücel'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Jandarma Genel Komutanlığı kararnamesiyle 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına atanarak göreve başlayan Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel'i, makamında ziyaret etti.

Tuğgeneral Yücel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.

Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Tuğgeneral Yücel'e bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, Tuğgeneral Yücel'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel ise; Bilecik'te görev yapacağı için duyduğu memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

(DA-Y)



09.08.2017 15:28:08 TSI

NNNN

