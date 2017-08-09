Başkan Yağcı'dan yeni Tugay Komutanı Yücel'e ziyaret
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Jandarma Genel Komutanlığı kararnamesiyle 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına atanarak göreve başlayan Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel'i, makamında ziyaret etti.
Tuğgeneral Yücel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.
Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Tuğgeneral Yücel'e bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, Tuğgeneral Yücel'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel ise; Bilecik'te görev yapacağı için duyduğu memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
(DA-Y)
09.08.2017 15:28:08 TSI
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