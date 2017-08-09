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Büyükşehir Basket kampa giriyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:26
Büyükşehir Basket kampa giriyor
Büyükşehir Basket kampa giriyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü'nün yeni sezon hazırlık takvimi belirlendi.
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi öncesi gerçekleştirecekleri hazırlık kampıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın 10 Ağustos Perşembe günü toplanmaya başlayacağını belirten Altuğ, "Yerli ve yabancı oyuncularımızın takıma katılmasıyla birlikte ilk olarak şehirde çalışmalarımıza başlayacağız. 20 Ağustos Pazar günü Bolu'ya hareket edecek, 31 Ağustos Perşembe gününe kadar burada yeni sezon hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. 9 Eylül Cumartesi günü Kartepe'de Trabzonspor'la bir hazırlık maçı oynayacağız" dedi.
Altuğ, "13 Eylül Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hazırlık maçına çıkacağız. Ardından çalışmalarımızın 2. etabı için İtalya'ya hareket edeceğiz. 14 Eylül Perşembe günü Napoli'yle oynayacağımız maçın ardından Ceserta Turnuvası'na katılacak, burada Birindisi, Avellino, Virtus Bologna ekipleriyle mücadele edeceğiz. 20 Eylül Çarşamba günü ise Cevat Soydaş Turnuvası için Bursa'da olacağız. Turnuvada grubumuzda yer alan Aris ve Tofaş'la maçlar oynayacağız. Turu geçmemiz halinde ise diğer gruptan gelecek rakiplerimizi bekleyeceğiz" diye konuştu.
Yoğun bir kamp döneminin kendilerini beklediğini ifade eden Altuğ, "27 Eylül Çarşamba günü Yeşilgiresun Belediyespor'la ve 29 Eylül Cuma günü Muratbey Uşak Sportif'le oynayacağımız hazırlık maçlarının ardından şehrimizde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Yoğun bir kamp dönemi takımımızı bekliyor. İnşallah sezona en hazır bir şekilde gireceğiz. Hazırlık dönemimizde tempomuz hiç düşmeyecek. Hazırlık maçları, turnuvalar yeni sezon takımımızın uyumu açısından da çok önemli olacaktır. Şimdiden yeni sezonun şehrimize ve takımımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
(BCT-Y)

09.08.2017 15:28:43 TSI
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