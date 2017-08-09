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Minik ellerden Sakarya'da bir ilk

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:27
Minik ellerden Sakarya'da bir ilk
Minik ellerden Sakarya'da bir ilk

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Çocuk Akademisi, minik misafirlerine farklı deneyimler sunarak ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Çocuklar, çini sanatını Akademi bünyesinde uygulamalı olarak öğreniyorlar.
Kulüp çalışmasında öğrencilere öncelikle çini sanatının tarihimizdeki yeri, günümüzde kullanıldığı alanlar ve uygulama incelikleri teorik olarak aktarılıyor. Teorik eğitimin ardından uygulama kısmında kulüpteki öğrenciler geleneksel motiflerle uygulamalı bir şekilde kendi çinilerini tasarlıyor ve sonrasında yine kendileri hazırladıkları çinileri fırınlıyor.
Çini sanatı köklerinin Selçuklular'a kadar uzandığını ve 1000 yıllık bir kültürel geçmişi olduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Tarihimizden bize miras kalan sanat dallarımızdan çini çocuklarımızın parmaklarında tekrar hayat buluyor. Akademimizde unutulmaya yüz tutmuş çini sanatı gelecek nesillerimize aktarılıyor. Geleneksel sanatlarımızı ve kültürümüzü dünden bugüne, bugünden yarına aktarıyoruz. Eğitimler çocuklarımıza hem sanat ruhunu aşılıyor, hem de sabır ve dikkat noktasında becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Bu bağlamda öğrencilerimize değerlerimizi aşılamaya ve onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.
(BCT-Y)

09.08.2017 15:29:04 TSI
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