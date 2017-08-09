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Sarıgöl'de haşhaş kapsülü alımları başladı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kilogramı 4.25 TL'den haşhaş kapsülü alımlarına başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde haşhaş yetiştiren çiftçiler bu yıl kilogramı 4.25 TL'den mahsullerini satmaya başladı. TMO tarafından yapılan haşhaş kapsülü alımlarında çiftçilere kolaylık sağlandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen "Bu yıl haşhaş kapsülleri alımlarında kilogramı 4.25 TL'den alınmakta ve peşin olarak verilmektedir. Haşhaş tanesi kilosu da 6.5-7 TL arasında tüccarlar tarafından alınmakta. Bu yıl rekolte azlığı oldu" dedi. 2018 yılından itibaren sözleşmeleri haşhaş ekiminde yapılacağını sözlerine ekleyen Ülgen, haşhaş kapsüllerinin ilaç yapımı için Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gönderildiğini belirtti.

(VS-AY-Y)



09.08.2017 15:30:22 TSI

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