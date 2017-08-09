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Vali Demirtaş: "Şehit ailelerine her her platformda sahip çıkacağız"

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:28
Vali Demirtaş: "Şehit ailelerine her her platformda sahip çıkacağız"
Vali Demirtaş: "Şehit ailelerine her her platformda sahip çıkacağız"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehitlerin, vatana ve millete emanetleri olan ailelerine her platformda sahip çıkacaklarını vurguladı.
Şehit polis memuru Hacı Ahmet Öztürk'ün annesi Cennet Öztürk ve kardeşi Hasan Hüseyin Öztürk, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Aslangiray'ın annesi Havva Aslangiray, Şehit Polis Memuru Ali Bulduk'un eşi Melek Bulduk, Şehit Polis Memuru Şaban Kılıçarslan'ın eşi İnci Kılıçarslan ile şehit Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın babası Salih Topal, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Şehit ailelerin ziyaretlerinden onur duyduğunu söyleyen Vali Demirtaş, ülkenin birlik ve bütünlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için canlarını veren aziz şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
Vali Mahmut Demirtaş, şehit yakınlarının hal ve hatırlarını, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, devlet ve millet olarak terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceğini, daima şükran ve minnetle andıkları şehitlerin, vatana ve millete emanetleri olan ailelerine her platforma sahip çıkacaklarını vurguladı.
Ziyaret, şehit ailelerinin çeşitli konulardaki talep ve beklentilerini dile getirmeleriyle son buldu.
(ELF-Y)

09.08.2017 15:30:43 TSI
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