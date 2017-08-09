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Mahalle sakinlerinin Gümüş Dere tepkisi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesi Pınarbaşı mahallesine DSİ tarafından Gümüş Deresinde yapılacak olan kanala muhtarlar ve siyasiler tepki gösterdi.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Can Semiz, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Vakkas Arslan ve Çat Mahalle Muhtarı Muhittin Timur, Belediye Meclis üyeleri İmdat Yıldırım ve Halil Polat ile mahalle sakinleri yapılacak olan tepki gösterdi. Konuyla ilgili muhtarlar ve siyasiler toplanarak duruma tepki gösterdi.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç yaptığı açıklamada, "Besni merkeze bağlı muhtarlarımızla istişare edip, vatandaşlarımız ile buradayız. Pınarbaşı mahallemizdeki Gümüş Deresi yıllardır Besni'nin kanayan bir yarasıydı. Ne yazık ki 3-4 senede bir sürekli devletimizin kasasından çıkan trilyonlarla yapılıp tekrar eski haline dönmektedir. Dün ve bugün yaptığımız incelemelerde müteahhit firmanın eskisinden daha beter bir durumda kanalı yapması içler acısıdır. Bugün 4,5 milyon liraya ihale edilmiştir. Bu mahalleye daha sağlıklı, çocuklarımızın daha rahat oynayabileceği bir alana kavuşturmanın mücadelesini vereceğiz. Burada yapılması gereken yıllardır Besni'nin kanayan yarası olan bu kanalın 4 metre boyunda perde duvar şeklinde bir kanal yapılması gerekiyor. Ama ne hikmetse ihaleyi alan firmalar burayı sürekli taş duvarlarla yapıyor. 4 sene sonra tekrar işlevsiz bir hale gelmektedir. Kanalda çocuklarımız bu pisliğin içinde oynuyor. Evlerin içerisinde akreplerin yılanların gezdiği bu pisliğin biran önce temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Ben buradan tüm Adıyaman milletvekillerine ve iktidar partisine sesleniyorum. Bu kanalın biran önce Besni'ye Pınarbaşı'na, Dumlupınar mahallesine ve vatandaşımıza yakışır bir şekilde yapılıp teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Pınarbaşı mahallesinin 40 yıldan beri gümüş deresinden gelen kokuyu ve çileyi çektiğini söyleyen Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Vakkas Arslan ise, "Buranın çilesini Pınarbaşı halkı biliyor. Şuanda yine 5 trilyon para çıkmış ödenek gelmiş, maalesef eski düzen yine devam etmektedir. Biz bu derenin temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Yapılmıyorsa da bu şekilde kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

(RK-AHM)



09.08.2017 15:39:43 TSI

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