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Vatandaşın sosyal medya da bayrak paylaşımı valiliği harekete geçirdi



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta bir vatandaşın kendi sosyal medya hesabından "Kars Valilik Binası'ndaki Bayrak, Yorum Sizin" paylaşımı Vali Rahmi Doğan'ı harekete geçirdi. Doğan, talimat vererek, hem yırtılan bayrağı değiştirdi, hem de sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Bir vatandaşa ait sosyal medya hesabından; Valilik binasındaki bayrağın yırtık olduğu belirterek "Kars Valilik Binası'ndaki Bayrak. Yorum Sizin" başlığıyla paylaşımda bulunması ardından Kars Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı al bayrağımızın, yasal mevzuat hükümlerinde de belirtildiği üzere kamu-kurum ve kuruluşlarına asılması, muhafazası, herhangi bir şekilde deforme olması halinde yenisiyle değiştirilmesi hakkında tüm kamu-kurum ve kuruluşlarına talimat verilmiş olup, Valiliğimizce titizlikle takibi yapılmaktadır" denildi.

Sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesabında paylaşıma konu olan Valilimizdeki bayrak, hemen yenisiyle değiştirilmiş olup, konu ile ilgili iş ve işlemler Valiliğimiz İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğundan sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

(IÇ-Y)



09.08.2017 15:40:56 TSI

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