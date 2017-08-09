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Veteriner hekimler buluştu



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından "Veteriner Hekim Kimdir" isimli kaynaştırma projesi kapsamında hekimler bir araya geldiler.

Düzenlenen programda konuşma yapan Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Kütük; "Bilimsel modern geçmişi 250 yıldan fazla ve varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bir çok mitolojik figürde izlerine rastlanan sağlık bilimlerinin üç önemli alanından birinde bulunan, başlıca görevi resmen ve bilimsel anlamda uygulanabilmiş canlılar olarak kabul edilmiş hayvanlarımızı hastalıklardan korumak ve tedavi etmek olan. Tarihimin önemli işlevler üstlenmiş sayısız meslek şehidi vermiş ve içinden şairler, önemli şahsiyetler, kahramanlar ve bilim insanları çıkaran. 200 den fazla insana bulaşabilen hastalıkla ve mesleki risklerle her gün burun buruna yaşayan, insan sağlığının en fazla tehlikede olduğu zamanlarda, kuş gribi ve domuz gribi gibi bulaşıcı hastalıklarla sahada birebir mücadele eden tam zamanlı değil tüm zamanlı görev yapandır. Güvenliğinin en fazla riskli olduğu saatlerde kar, kış ve tipide ahırda hayvan kurtaran yaşamsal giderleri, bir çok mesleğe göre en fazla olan kişidir. Mesleki unvanını bile uzun yıllar mücadeleden sonra zar zor bir statüye kavuşturmuş olan mesleki kazanımları kaybetmemek için en fazla enerji harcamak zorunda kalan özlük hakları ve diğer mesleki haklarının verilmesinde kendisine en fazla cimri davranılan mesleki olarak mecliste en az temsil edilen bürokraside hak ettiği kadar meslektaşı olmayan ve şimdilik işsizlik sorunu olmayıp gelecek zamanda tehlike altında olan, hak ettiği prestije henüz kavuşmayan kişidir" şeklinde konuştu.

(FG-Y)



09.08.2017 15:41:49 TSI

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