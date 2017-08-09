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Yozgatlı kadınlar için özel hazırlanmıştı sadece 6 kişi izledi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:41
Yozgatlı kadınlar için özel hazırlanmıştı sadece 6 kişi izledi
Yozgatlı kadınlar için özel hazırlanmıştı sadece 6 kişi izledi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslar arası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Büyük Sinema'da kadınlar için Yeşilçam Film Matinesi düzenlendi.
Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri'nin son gününde Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara özel hazırlanan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi sahnelendi. Özellikle kadınlar için hazırlanan Yeşilçam Film Matinesine, Yozgatlı kadınlar ilgisiz kaldı. 350 kişilik salonda sadece 6 kadın filmi izledi.
(BMG-UY-Y-)

09.08.2017 15:43:22 TSI
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