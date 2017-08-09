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Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarından dolayı 6 mahallede suların bir gün süreyle kesileceğini duyurdu.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından sürdürülen içme suyu şebeke yenileme çalışması dolayısıyla Bahçelievler, Bahçecik, İmamağa, Sıratut, Yenipınar ve Kap Cami mahallelerinde 10 Ağustos Perşembe günü bir gün süreyle su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamanın devamında sabah 08.00'da başlayacak olan kesintinin akşam saat 22.00'a kadar süreceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almalarını istedi.

(AHM)



09.08.2017 15:43:56 TSI

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