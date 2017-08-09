ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP'den tekstil işçilerine destek

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:48
MHP'den tekstil işçilerine destek
MHP'den tekstil işçilerine destek

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, kendisini ziyaret eden Öztüm Tekstil İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek ve yönetim kurulu üyelerine destek sözü verdi.
Öztüm Tekstil İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan'ı makamında ziyaret etti. Taşdoğan, Başkan Akyürek ve yöneticilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İşçilerin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak, geliştirmek için çalışan sendikaların çok önem arz ediyor. İşçilerin sorunlarının çözüm noktası olan Sendikaların en büyük sivil toplum kuruluşudur" Sendikanın çalışmaları hakkında bilgi alan Taşdoğan, Akyürek ile güncel gündem konuları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Taşdoğan, tekstil işçilerinin yanında olduklarını belirterek, sorunlarının çözümü için gereken desteği vereceklerini kaydetti. Sendika Başkanı Akyürek ise, MHP İl Başkanı Taşdoğan'a teşekkür ederek, "Dava arkadaşlarımla yola çıktığımız ilk günden bugüne emin adımlarla ilerliyoruz. İşçi ve işçi ailelerinin yıllardır çözümlenmemiş sorunlarını hedef alan ve bu sorunların iyileştirilmesi amacıyla çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar çalışmalar kapsamında Gaziantep'teyiz" diye konuştu.
(LO-SD-Y)
.

09.08.2017 15:50:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehitkamil'de her mahalleye bir sosyal tesis
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE HER MAHALLEYE BİR SOSYAL TESİS
Okullara kitap alınacak
YEREL

OKULLARA KİTAP ALINACAK
Katarak cerrahisinde akıllı mercek dönemi
YEREL

KATARAK CERRAHİSİNDE AKILLI MERCEK DÖNEMİ
HKÜ lise öğrencileri için sıra dışı yaz programına ev sahipliği yapıyor
YEREL

HKÜ LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SIRA DIŞI YAZ PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Çeled uşaglar ilçelerde tiyatroseverlerle buluşacak
YEREL

ÇELED UŞAGLAR İLÇELERDE TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK
Mavikent'te yeni bir cami ve sosyal tesis yapılıyor
YEREL

MAVİKENT'TE YENİ BİR CAMİ VE SOSYAL TESİS YAPILIYOR
Yeni emekli olanların maaşları talep ettiği bankalara yatırılıyor
YEREL

YENİ EMEKLİ OLANLARIN MAAŞLARI TALEP ETTİĞİ BANKALARA YATIRILIYOR