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Adıyaman Belediye ekiplerinin gece mesaisi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya Caddesi ile Kavi Caddesi arasında kalan kısımda gece mesaisi yaparak yoldaki çalışmayı sabahın ilk saatlerine kadar tamamladı.

Şehir genelinde devam ettiği çalışmaları 3. Çevreyolunda yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolunun Malatya Caddesi ile Kavi Caddesi arasında kalan kısımda devam eden çalışmalar gece mesaisi ile hızlandırıldı. Yerleşim alanından uzak olmasından dolayı gece yapılan çalışmalardan sonra yoldaki çalışmaların sabahın ilk ışıklarına doğru tamamlandığını söyleyen yetkililer, hedeflerinin kısa süre içerisinde 3. Çevreyolunun tamamını hizmete açmak olduğunu dile getirdi.

(AHM)



09.08.2017 15:50:05 TSI

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