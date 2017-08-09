YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özakcan, Ankara'daki toplantıya katıldı

Başkan Özakcan, Ankara'daki toplantıya katıldı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da belediye başkanlarına yönelik düzenlediği toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il ve ilçelerdeki çalışmaları hakkında bilgi almak ve 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek 'Adalet Kurultayı' ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere partisinin belediye başkanlarını topladı. Ankara Bilkent Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında, "Yaz geldi tatil yok. Hepimiz çok çalışacağız. Niçin çok çalışacağız? Çünkü Türkiye'nin umuda ihtiyacı var. Hepiniz bu umudu büyütmek ve yeşertmek zorundasınız. Sonu belli olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Her gün yeni söylemler. Toplumu diken üstünde tutuyor. Ama belediye başkanları olarak sizin göreviniz bulunduğunuz beldede halka güven vermektir. Her sorun için başvurulan kişi olmalısınız. Sorunu ne olursa olsun. Belediyenin görev alanı içine girmese dahi o vatandaşın sorunuyla birebir ilgilenmelisiniz. Vatandaş kendisini kimsesiz hissediyor. Oysa bu ülkenin kurucusu ne demişti; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demişti. Cumhuriyet ve vatandaşa sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

15 Haziran'da Ankara'da Güvenpark'tan başlattıkları, 9 Temmuz'da İstanbul'da sonlandırdıkları Adalet Yürüyüşü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, kendi partisi tarafından yönetilen belediyeler hakkında da "Eğer bir insan bir kentte yaşamak istiyorsa, huzur içinde yaşamak istiyorsa tercih edeceği kent CHP'li belediyelerin yönettiği kenttir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından belediye başkanlarının çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

(MU-MB-Y)



09.08.2017 15:50:40 TSI

NNNN

