YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TRT Kemençe sanatçısı Maksutoğlu Görele'de son yolculuğuna uğurlandı

TRT Kemençe sanatçısı Maksutoğlu Görele'de son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



Bekir Öztürk

GİRESUN (İHA) - Ankara'da hayatını kaybeden 65 yaşındaki TRT Kemençe sanatçısı Mehmet Masutoğlu memleketi Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Maksutoğlu'nun naaşı Ankara'dan alınıp Görele ilçesine getirildi. Maksutoğlu için merkez Hasanağa Camisi'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, TRT Kemençe sanatçısı Mehmet Maksutoğlu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Erener "Gerçekten Görele ilçesinin yetiştirmiş olduğu değeri bir üstadı, bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmet Maksutoğlu ağabeyimizin ben çok ismini duyardım ama 3 ay kadar önce ben Ankara'da gerçekleştirilen Giresun Günleri'nde kendisiyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldum. Gerçekten son derece mukallit, esprili ve insan canlısı bir insan olduğuna şahitlik ettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu dünyadan hepimiz gelip geçeceğiz önemli olan arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Ben eminim ki Mehmet Maksutoğlu ağabeyimiz arkasında hoş bir seda bırakarak bu dünyadan ayrılıyor. Yine TRT Kemençe Sanatçısı Mehmet Sırrı Öztürk, ağabeyi kaybettik. Allah Kemençe Sanatçısı kemençenin duayeni olan çok değerli Katip Şadi ağabeyimize uzun ömürler versin. İnşallah yeni Mehmet Maksutoğulları ve Mehmet Sırrı Öztürkler gelir de bu kültürümüz devam eder" dedi.

Tören sonrası Mehmet Masutoğlu, ilçeye bağlı Sağlık Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Televizyon ve radyo programlarının yanı sıra çok sayıda eserleri bulunan Maksutoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı. Maksutoğlu, Giresun Belediyesi bandosunda, TRT Erzurum'da çalıştı. Daha sonra uzun yıllar Ankara TRT'de çalışan Mehmet Masutoğlu, buradan emekli oldu.

(BÖ-ÖS-Y)



09.08.2017 15:53:56 TSI

NNNN

