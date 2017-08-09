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Fethiye ve Seydikemer'de Yol Çalışmaları Sürüyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:52
Fethiye ve Seydikemer'de Yol Çalışmaları Sürüyor
Fethiye ve Seydikemer'de Yol Çalışmaları Sürüyor
- Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Fethiye Sahilkoru-Gökçeovacık-Belenpınar-Yakacık-Çamköy-Eldirek Mahallelerinde ve Seydikemer Çaykenarı-Arifler-Dodurga-Asar-Bel-Yediburunlar-İzettin-Çobanlar-Sahil Ceylan-Dereköy Mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Muğla'ya yakışır modern ve güvenli yollar için çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.
2017 Yılında il genelinde 752 kilometrelik hedefi bulunan ve bunun 235 kilometrelik kısmını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına mesai gözetmeksizin devam ediyor.
(BT)

09.08.2017 15:54:12 TSI
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