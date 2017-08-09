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Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali devam ediyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:54
Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali devam ediyor
Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali devam ediyor.
Bozüyük Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, insanları kaynaştırmak, insanların açık alanlarda bir arada vakit geçirmesini sağlamak ve açık havada film izleme keyfini yaşatmak amacıyla başlattığı projenin ikinci gününde ünlü komedyen Ata Demirer'in Eyvah Eyvah 2 adlı filminin gösterimi yapıldı. Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı amfi tiyatroda saat 21:00'de yapılan film gösterimlerinde amfi tiyatroyu dolduran Bozüyüklüler hep birlikte film izleme imkânı buluyor.
Bugün 'Unutursam Fısılda' adlı drama-müzikal filmi gösterilecek olan Festival kapsamında sırasıyla 'Babam Ve Oğlum' adlı drama filmi 10 Ağustos 2017 Perşembe günü, 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı komedi filmi 11 Ağustos 2017 Cuma günü, '120' adlı tarihi drama filmi 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü, 'Olanlar Oldu' adlı komedi filmi 13 Ağustos 2017 Pazar günü, 'Sen Benim Herşeyimsin' adlı komedi filmi 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü, 'Dağ 2' adlı tarihi drama filmi 15 Ağustos 2017 Salı günü ve son olarak ta 'Recep İvedik 5' adlı komedi filmi 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü gösterilecek. Film festivali boyunca vatandaşların festival alanına ulaşımı Bozüyük Belediyesi tarafından sağlanırken her gün 3 otobüs ile sağlanan ücretsiz ulaşımdan vatandaşlar 19:00 ile 21:00 saatleri arasında faydalanıyor. Birinci servis Tokiler kalkışlı olarak mezarlık önü, seyir terası, Zafer İlkokulu önü, otogar kavşağı ve Yeşilkent, 2 nolu servis Tekke Mahalle Mimar Sinan Lise önü kalkışlı, Nurettin Sayar Caddesi, Arıklar Caddesi, Bedri Rahmi Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve Yeşilkent, 3 nolu servis hattı Ferhat Camii kalkışlı belediye önü, Kasımpaşa Camii, Çınar Taksi, Emniyet ve Yeşilkent olarak hizmet veriyor.
(FSİ-Y)

09.08.2017 15:56:28 TSI
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