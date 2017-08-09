ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Darıca finali Soner Sarıkabadayı ile yapıyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:56
Darıca finali Soner Sarıkabadayı ile yapıyor
Darıca finali Soner Sarıkabadayı ile yapıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, 13 Ağustos Pazar günü ülkemizin sevilen seslerinden Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceği final programıyla sona eriyor.
Toplam 42 il derneğinin katıldığı ve final programıyla birlikte 43 gün süren ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması her akşam binlerce insanın katılımıyla doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türkiye'nin değişik yörelerinden insanları bir araya getirerek, kültürel zenginliklerin yaşatılmasına katkı sağladı. Her kültürden insanları Darıca sahillerinde buluşturan program 13 Ağustos Pazar günü Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceği final programıyla sona erecek.
(UK-GY-Y)

09.08.2017 15:59:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Köşker, Gebze esnafını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, GEBZE ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Darıca'da Kütahyalılar sahne aldı
YEREL

DARICA'DA KÜTAHYALILAR SAHNE ALDI
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Her insanımız AKUT gönüllüsü olmalıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "HER İNSANIMIZ AKUT GÖNÜLLÜSÜ OLMALIDIR"
Başkan Doğan, Kocaeli Fotoğrafçılar Odası üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, KOCAELİ FOTOĞRAFÇILAR ODASI ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Arızlı-Umuttepe arasına alternatif yol geliyor
YEREL

ARIZLI-UMUTTEPE ARASINA ALTERNATİF YOL GELİYOR
Yeşilyurt Mahallesi Mevlana Parkı tamamlanmak üzere
YEREL

YEŞİLYURT MAHALLESİ MEVLANA PARKI TAMAMLANMAK ÜZERE
Tavşancılspor sezonu açtı
YEREL

TAVŞANCILSPOR SEZONU AÇTI
Körfez'de kaçak yapıya izin yok
YEREL

KÖRFEZ'DE KAÇAK YAPIYA İZİN YOK
Başkan Karaosmanoğlu Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü yönetimini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU ÇENESUYU PLAJYOLU SPOR KULÜBÜ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Körfez'de kurban yerleri için kura çekildi
YEREL

KÖRFEZ'DE KURBAN YERLERİ İÇİN KURA ÇEKİLDİ
Hereke Kapalı Pazar inşaatı sürüyor
YEREL

HEREKE KAPALI PAZAR İNŞAATI SÜRÜYOR
Gebzeli çocuklar İngilizce'yi yaz okullarında öğreniyor
YEREL

GEBZELİ ÇOCUKLAR İNGİLİZCE'Yİ YAZ OKULLARINDA ÖĞRENİYOR
Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe
YEREL

TEMMUZ AYINDA UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE
İzmit Belediyesi'nden kiralık yerler
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KİRALIK YERLER
Darıca'da Bayburtlular sahne aldı
YEREL

DARICA'DA BAYBURTLULAR SAHNE ALDI
Başkan Toltar, muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TOLTAR, MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Plaj Futbol Ligi Kocaeli şampiyonu belli oldu
YEREL

PLAJ FUTBOL LİGİ KOCAELİ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Başkan Köşker, esnaf turuyla güne başlıyor
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, ESNAF TURUYLA GÜNE BAŞLIYOR
Körfez'de kurumlara destek sürüyor
YEREL

KÖRFEZ'DE KURUMLARA DESTEK SÜRÜYOR
Büyükşehir Kağıtspor Karate'den Milli Takıma 6 sporcu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR KARATE'DEN MİLLİ TAKIMA 6 SPORCU
Körfez'de boş araziler temizlendi
YEREL

KÖRFEZ'DE BOŞ ARAZİLER TEMİZLENDİ
Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretçilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
Kartepe'de sağlık eğitimi
YEREL

KARTEPE'DE SAĞLIK EĞİTİMİ
Kocaeli'de büyükbaş hayvan sayısı 109 bin 32'ye ulaştı
YEREL

KOCAELİ'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 109 BİN 32'YE ULAŞTI