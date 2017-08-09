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Darıca finali Soner Sarıkabadayı ile yapıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, 13 Ağustos Pazar günü ülkemizin sevilen seslerinden Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceği final programıyla sona eriyor.

Toplam 42 il derneğinin katıldığı ve final programıyla birlikte 43 gün süren ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması her akşam binlerce insanın katılımıyla doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türkiye'nin değişik yörelerinden insanları bir araya getirerek, kültürel zenginliklerin yaşatılmasına katkı sağladı. Her kültürden insanları Darıca sahillerinde buluşturan program 13 Ağustos Pazar günü Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceği final programıyla sona erecek.

(UK-GY-Y)



09.08.2017 15:59:13 TSI

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