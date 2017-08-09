ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uysal, gazi ve aileleri ile buluştu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:58
Başkan Uysal, gazi ve aileleri ile buluştu
Başkan Uysal, gazi ve aileleri ile buluştu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, eşi Sevim Uysal ile birlikte Belediye Sosyal Tesislerinde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal, Cuma günüde Şehit Aileleriyle bir araya gelecek.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, eşi Sevim Uysal ile birlikte her fırsatta toplumun önemli bir değeri olan gazi ve aileleriyle birlikte olmayı sürdürüyor. Başkan Uysal, bu kez de belediye sosyal tesislerinde ilçedeki gazi ve ailelerine kahvaltı verdi.
Gazilerin başlarının tacı olduğunu belirten Başkan Uysal, yaklaşık 60 kişinin katıldığı kahvaltıda, masa masa gezerek gazilerle tek tek sohbet etti, hal hatırlarını sordu.
Kahvaltıya katılan gazi ve aileleri, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a, derneğe tahsis ettikleri ilçenin en güzel yerindeki bina için teşekkür ettiler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Başkan Uysal'da gazi ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirtti. Sahil Kafe'deki kahvaltıya, Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin ve yönetim Kurulu, gaziler, gazi aileleri katılırken, Başkan Hüseyin Uysal, Cuma günü de ilçedeki Şehit Aileleriyle bir araya gelecek.
(VK-RFK-Y)

09.08.2017 16:00:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti ilçe kongreleri Eylül ayında yapılacak
YEREL

AK PARTİ İLÇE KONGRELERİ EYLÜL AYINDA YAPILACAK
Alaplı Özel Halk otobüsü 'akıllı' oluyor
YEREL

ALAPLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ 'AKILLI' OLUYOR
Sosyal medya fenomenlerinden Batı Karadeniz'e büyük ilgi
YEREL

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNDEN BATI KARADENİZ'E BÜYÜK İLGİ
Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 149 bin oldu
YEREL

ZONGULDAK'TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 149 BİN OLDU
İş yerini soyan hırsızlar yakalandı
YEREL

İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor
YEREL

DEVREK IRMAĞI ISLAH PROJESİ ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR
Kdz. Ereğli Seyir Terasına kavuşuyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ SEYİR TERASINA KAVUŞUYOR
Devrekli genç sporcular madalyaya doymuyor
YEREL

DEVREKLİ GENÇ SPORCULAR MADALYAYA DOYMUYOR