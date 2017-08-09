Dev yayın balığını elleriyle yakalandı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Melen çayında yaklaşık 1 metre boyunda dev yayın balığı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumayeri'nde rafting tesisi işletmeciliği yapan Davut Pirdal Melen deresinde balık avlarken bir anda dev bir balıkla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 1 metre boyundaki yayın balığı elleriyle yakalayan Pirdal, avladığı devasa balığı görünce şaşkınlığını gizleyemezken, büyük ilgi gören balıkla poz vermeyi de ihmal etmedi.
(TT-GY-Y)
09.08.2017 16:01:22 TSI
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