ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ampute futbol takımı kadrosunu güçlendiriyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:10
Ampute futbol takımı kadrosunu güçlendiriyor
Ampute futbol takımı kadrosunu güçlendiriyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Ampute Futbol Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.
Ampute Futbol Süper Lig'inde ilimizi temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve spor Ampute Futbol Takımımız, Osmanlı Engelliler Spor Kulübünden orta saha oyuncusu Rahmi Özcan'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı, orta saha mevkiine yaptığı transferle kadrosunu güçlendirdi. Kulüp Başkanı Cuma Güzel'in odasında yapılan imza törenine teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Başkan Cuma Güzel, Osmanlıspor'dan Rahmi Özcan'ın transferiyle kadrolarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki sezon hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. Bu nedenle kadromuzu güçlendirmek için yönetimiz ile birlikte transfer çalışmalarımıza başladık. Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımıza Rahmi Özcan'ı transfer ettik. Rahmi takımımıza güç katacaktır. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
(AKG-SD-Y)

09.08.2017 16:12:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeminli baklavacıdan müşterilerine dara uyarısı
YEREL

YEMİNLİ BAKLAVACIDAN MÜŞTERİLERİNE DARA UYARISI
Tekstilken'in çehresi değişecek
YEREL

TEKSTİLKEN'İN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
MHP'den tekstil işçilerine destek
YEREL

MHP'DEN TEKSTİL İŞÇİLERİNE DESTEK
Şehitkamil'de her mahalleye bir sosyal tesis
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE HER MAHALLEYE BİR SOSYAL TESİS
Okullara kitap alınacak
YEREL

OKULLARA KİTAP ALINACAK
Katarak cerrahisinde akıllı mercek dönemi
YEREL

KATARAK CERRAHİSİNDE AKILLI MERCEK DÖNEMİ
HKÜ lise öğrencileri için sıra dışı yaz programına ev sahipliği yapıyor
YEREL

HKÜ LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SIRA DIŞI YAZ PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Çeled uşaglar ilçelerde tiyatroseverlerle buluşacak
YEREL

ÇELED UŞAGLAR İLÇELERDE TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK
Mavikent'te yeni bir cami ve sosyal tesis yapılıyor
YEREL

MAVİKENT'TE YENİ BİR CAMİ VE SOSYAL TESİS YAPILIYOR
Yeni emekli olanların maaşları talep ettiği bankalara yatırılıyor
YEREL

YENİ EMEKLİ OLANLARIN MAAŞLARI TALEP ETTİĞİ BANKALARA YATIRILIYOR