YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turgutluspor'da Aziz Ceylan imzaladı

Turgutluspor'da Aziz Ceylan imzaladı



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Spor Toto 3.lig 2. grupta mücadele eden Turgutluspor İstanbulspor'da forma giyen 21 yaşındaki genç golcü Aziz Ceylan ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 3.lig 2. grup temsilcisi Turgutluspor aradığı golcüyü buldu. Kırmızı-siyahlılar İstanbulspor'dan 21 yaşındaki genç golcü Aziz Ceylan ile anlaştı. Fenerbahçe'nin alt yapısından sonra İstanbulspor'da profesyonel olan Aziz Ceylan, Turgutluspor'a kiralık olarak geldi. Turgutluspor Irlamaz Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Kulüp Başkanı Hakan Sezer genç ve yetenekli bir golcü aldıklarını ifade etti. Fenerbahçe alt yapısında başarılı sezonlar geçiren 18 kez alt yapılarda milli formayı taşıyan genç yetenek Aziz Ceylan, "Turgutluspor'a geldiğim için mutluyum, burada başarılı olmak istiyorum. Gollerimi Turgutluspor için atacağım, seyircimizle buluşmayı heyecanla bekliyorum" dedi.

(İLK-AY-Y)



09.08.2017 16:18:02 TSI

NNNN

