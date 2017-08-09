ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:17
Jandarmadan kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Temmuz- 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 7 olaya müdahale edildi. Yapılan operasyonlarda 15 gram kubar esrar ve 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5'i yabancı uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı.

(UY-Y-)

09.08.2017 16:19:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan camide siyaset yapılmasına tepki
YEREL

BBP SİVAS İL BAŞKANI BULUT'TAN CAMİDE SİYASET YAPILMASINA TEPKİ
Sivas'ta Temmuz ayında 54 bin yolcu uçtu
YEREL

SİVAS'TA TEMMUZ AYINDA 54 BİN YOLCU UÇTU
Suşehri'nde hafız adayları Çanakkale'ye gitti
YEREL

SUŞEHRİ'NDE HAFIZ ADAYLARI ÇANAKKALE'YE GİTTİ
Şehit polis için Mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİS İÇİN MEVLİT OKUTULDU