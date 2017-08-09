Jandarmadan kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Temmuz- 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 7 olaya müdahale edildi. Yapılan operasyonlarda 15 gram kubar esrar ve 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5'i yabancı uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı.
(UY-Y-)
09.08.2017 16:19:16 TSI
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