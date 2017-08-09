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280 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'den 280 hacı adayı Cedidiye Camii'nde kılınan sabah namazı sonrası Kutsal Topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Düzce'den hacca gitmek üzere hazırlanan yaklaşık 280 vatandaş sabah erken saatlerde Cedidiye Camii önünde buluştu. İslam dininin en önemli şartlarından birini yerine getirmek üzere Kutsal Topraklara doğru yola çıkan hacı adayları kendilerini uğurlamak üzere gelen yakınları ile birlikte sabah namazını Cedidiye Camiinde kıldı. Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur'un da yalnız bırakmadığı Düzceli hacı adayları, kılınan sabah namazının ardından Düzce İl Müftüsü Selami Emen'in duası ile birlikte kendileri için hazırlanan otobüslere binerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına doğru yola çıktı. Yakınları ile duygusal anlar yaşayan hacı adayları Kurban Bayramı sonrasına kadar yaklaşık 30 gün boyunca Arabistan'da hac ibadetlerini yerine getirecek.

(TT-İÇ)



09.08.2017 16:20:10 TSI

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