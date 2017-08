YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kepez'e 24 derslikli ortaokul

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde, 24 derslikli Emine-Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun (İHO) temeli atıldı.

Hayırsever işadamı Ali Uyaroğlu, Antalya'nın en büyük camiini ve iki tane kuran kursu binası kazandırdığı Çankaya Mahallesi'ne, kendisinin ve merhum eşi Emine Uyaroğlu adını yaşatmak amacıyla 24 derslikli İHO yaptırıyor. Okulun yapımının başlaması dolayısıyla düzenlenen temel atma törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Karabacak, Hayırsever Ali Uyaroğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Uyaroğlu: "Eserleri param olduğu için değil, vatanımı sevdiğim için yaptım"

Temel atma töreninde Hayırsever Ali Uyaroğlu, "Peygamber Efendimiz (SAV) 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir.' diye buyurdu. O amaçla bu okulu, camii ve Kuran kurslarını mahalleye kazandırdım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, inançlı bir nesil yetiştirilmesi sözleri beni okul yapmada cesaretlendirdi. Hep birlikte Çankaya Mahallesi'nde Antalya'nın en büyük camiini yaptık. Caminin yanına yatılı erkek Kuran kursu ile kız Kuran kursunu inşa ettik. Bütün bu eserleri, paramın bolluğundan değil, vatanı sevmemden dolayı yaptım" dedi.

Tütüncü: "Her yeni okul, gelecek Türkiye'sine tutulan projektördür"

Daha sonra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise en büyük mutluluğu yeni eğitim yuvalarının temel atma törenlerinde yaşadıklarını söyledi. Her yeni okulun gelecek nesillerin inşa edileceği çok müstesna mekanlar olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, "Her yeni okul, geleceğin Türkiye'sine tutulan birer projektör ve geleceğin Türkiye'sine açılan bir kapıdır."



8 yılda Kepez'e 100 okul

Kepez'de, 8 yılda 80'den fazla okulu hizmete açtıklarını anımsatan Tütüncü, "20 tane daha okulun yapılacağının planlandığını hesap edersek yaklaşık 100'den fazla eğitim kurumunu ilçemize armağan etmiş olacağız. Bu büyük bir onur ve büyük şereftir. Bu okullar ağırlıklı bir kısmi Milli Bakanlığı, bir kısmı hayırseverler, bazıları ise hayırsever -devlet işbirliği yapıldı. Yeni yapılan okulların tamamında mülkiyet ve imar sorunları, belediyemiz ve belediye meclisimiz tarafından çözülüyor. 100 okulun tamamında ya imara ilişkin bir takım problem bulunuyordu ya da daha zor olan bir konu olan mülkiyete ilişkin sorunlar vardı. Bunları çözmek bize nasip oldu."



"Okul arsasının imar ve mülkiyet problemlerini çözdük"

Okulun arsasındaki mülkiyet ve imarla ilgili problemleri çözdüklerine işaret eden Tütüncü, "Ali amcanın, eşinin ismiyle birlikte kendi ismini yaşatmak amacıyla yaptıracağı bu eğitim kurumunun inşa edileceği arsanın mülkiyet sorunlarının çözümüyle ilgili inanılmaz bir performans gösterdik. Öncelikle hükümetimiz 2B sorunu çözerek bölgedeki yapılaşmanın önündeki engelleri kaldırdı. Okulun yapılacağı arsada mülkiyet ve imarla ilgili sorunlar vardı. Yaklaşık 1 yıllık zaman içerisinde bu sorunları tek tek çözerek bugün okulun temel atma törenini gerçekleştirdik. Okul alanındaki mülkiyet ve imar problemlerinin çözülmesinde üstün emekler gösteren belediye meclis üyelerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ederim. "



"Ali amcamız, Antalya'nın gülüdür"

Ali Uyaroğlu'na, ilçesine yaptığı eserlerden dolayı teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, "Ali amcamız, 8 yıldır nerede hayır ve hasenat işi varsa hepsine koştu. Çok daha güzel hayır işleri yapacağına yürekten inanıyorum. Ali amcamız, yaptığı iki tane camii, iki tane kuran kursu, şimdi yapacağı okulla birlikte hatırasını yaşatma konusunda Antalya'nın birçok işadamına örneklik yapmış olacak. Ali amcamız, Antalya'nın gülüdür. Onun hatırası da bu okul da yaşamış olacak. Allah kendisinden razı olsun."



Yeni okul müjdesi

Tütüncü, Şehit Barış Yurtseven okuluna ek bir bina yapıldığını, bölgedeki birkaç tane okul yerinin imar ile mülkiyet problemlerini çözdüklerini kaydetti. Tütüncü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çankaya Mahallesi'ne, ortaokul, lise ve daha büyük ilkokul yapılmasıyla ilgili çalışma başlattıklarını ifade etti.



Özgüdek: "Ali Uyaroğlu'dan derslik sayısına yüzde 20'lik katkı"

Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek de, "Okul yapımında hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Ali Uyaroğlu amcamız da bunun çok güzel bir örneğini sergiliyor. Köyünde gerçekleştirdiği yatırımların haricinde Antalya'da 5 tane hayır eseri inşa etti. Kepez'de 25 tane ortaokulumuz var. Bu okulların derslik sayısı 124. Ali Amcamızın bu eseri 24 derslikli bir okul. Bu okul tek başına yüzde 20'lik artış anlamına geliyor. Kendisine teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun."

Daha sonra yapılan duanın ardından protokol üyeleri, butonlara basarak, 24 derslikli Emine -Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun temeline ilk harcı döktüler.

