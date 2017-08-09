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Kayapınar'da özel öğrenciler için sinema etkinliği



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Kayapınar Belediyesince, Engelsiz Yaşam Merkezinde açılan kurslarda eğitim gören 10-25 yaş arası engelli öğrencilere yönelik sosyal bir etkinlik düzenlendi.

Kayapınar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce, Bilgi Evlerindeki kurslarda eğitim gören 10-25 yaş arasındaki 30 engelli öğrenciye yönelik sosyal bir etkinlik düzenlendi. Diyarbakır'daki bir AVM'ye götürülen engelli öğrenciler, aileleri ile birlikte ilk kez sinema filmi izledi. Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Çebe, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Fettah Güzelsoy'un da yer aldığı etkinlikte, sinema gösteriminin ardından yemek verildi.



"Başkanımız Kılıç'ın sınırsız desteğini aldık"

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Çebe, Özel öğrencilerine Belediye olarak Sosyal etkinlik desteğini artırmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Bu tür vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve topluma entegre edilmeleri için, Belediye olarak Sosyal Belediyecilik kapsamında faydalı faaliyetler yapmaktayız. Her türden kurslara müzik, resim, el sanatları, takviye iş ve işlemlere alkışlanacak faaliyetler yapmaktayız. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda söylenecek en önemli şey Kayapınar Belediye Başkanımız Mustafa Kılıç'ın sınırsız desteğidir. Bu tür birimlere yaptığı desteklerden dolayı halk nazarında kabul gören bu faaliyetler, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kılıç'ın talimatları doğrultusunda fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"Vatanımıza faydalı bireyler olmak istiyoruz"

Engelli öğrenciler ise, İlk defa sinemaya geldiklerini ifade ederek, "Bizi buraya getirdikleri için Kayapınar Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerin süreklilik arz etmesini istiyoruz. Evde kısılıp kalmak istemiyoruz, vatanımıza faydalı bireyler olmak istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin ardından engelli öğrenciler ve aileleri servislerle evlerine bırakıldı.

(İHA-MP-Y)



09.08.2017 16:24:11 TSI

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